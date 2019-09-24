Россия включила в список на обмен террористов, убивших подростков в Харькове: фото

Россия готовит на новый обмен с Украиной трех террористов, которые убили подростков и еще нескольких людей во время патриотической акции в честь годовщины событий Евромайдана 22 февраля 2015 года в Харькове.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook.

"Очень больно. Все понимаю, но не могу не написать. 15-летний Даня Дидик шел впереди колонны с украинским флагом во время шествия достоинства в Харькове в 2015 году. Террористы, наблюдали за движением колонны и взорвали взрывное устройство с телефона, не могли не видеть, что к взрывчатке подходит ребенок. Но они нажали кнопку и убили Даню и еще трех украинских активистов Нелюдей собираются отпустить на свободу. Я только узнал, что россияне включили в список на обмен Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова", - написал он.

15-летний Даниил Дидик

По его словам, в Харькове после теракта еще долго не было шествия с украинскими флагами.

"Почти триста наших пленных в России и на оккупированной территории. Их надо вытаскивать. Достаточно послушать рассказы о пытках тех, кто вернулся оттуда. Вопрос в том - какая цена. Что будут чувствовать родители Дани, когда убийц просто отпустят в Россию", - добавил Цаплиенко.

Террористы, устроившие теракт в Харькове 22 февраля 2015 года

Напомним, в результате теракта на месте погибли два человека - известный харьковский активист Евромайдана Игорь Толмачев и подполковник милиции Вадим Рыбальченко и ранены одиннадцать человек. На следующий день 15-летний Даниил Дидик, который в результате взрыва получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому, умер. 24 февраля также умер еще один раненый в результате взрыва - 18-летний студент Харьковской Академии городского хозяйства Николай Мельничук. Тогда часть осколков принял на себя автомобиль "ГАЗель", который в это время как раз проезжал вблизи эпицентра взрыва, и это значительно уменьшило количество пострадавших.

В Харькове установили памятник в честь погибших в теракте.

Памятник в Харькове в честь погибших во время теракта 22 февраля 2015 года

Как сообщал "Апостроф", ранее было названо количество узников Кремля и раскрыт ход переговоров по новому обмену между Украиной и Россией.