Собирался лететь в Египет: под Николаевом загадочно погиб адвокат

Адвоката, который пропал без вести несколько дней назад в Николаевской области, нашли мертвым в полосе отчуждения на железной дороге.

Об этом сообщает местная пресса с ссылкой на источник в прокуратуре.

Отмечается, что юрист был родом из города Новый Буг Николаевской области. Вечером он выехал на поезде из Николаева в Киев, откуда собирался лететь на отдых в Египет.

Уже на следующий день он перестал выходить на связь с родными, после чего его объявили в розыск.

Интересно, что телефон пропавшего был включен. Именно благодаря телефона его тело удалось и найти.

Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу, на нем обнаружены следы насильственной смерти. Соседи по купе говорят, что адвокат покинул купе буквально сразу, как только поезд отправился.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в субботу, 21 сентября, в Виннице в общежитии па улице Данила Галицкого под зданием местного общежития для студентов нашли мертвого студента-иностранца.