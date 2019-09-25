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От удара выбросило в окно: появился рассказ выжившего в страшном ДТП под Одессой, видео

среда, 25 сентября 2019, 17:40
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Пострадавший в жутком ДТП с участием маршрутки под Одессой с девятью погибшими рассказал, что чудом выжил, благодаря тому, что вылетел через лобовое стекло.

Соответствующее видео с его рассказом опубликовано на YouTube.

По его словам, водитель маршрутки ехал достаточно быстро.

"Довольно много раз подкидывало. Помню то, что уже был на улице, меня выкинуло через окно… Помню много людей, помню панику, помню доктора, который спросил, кому звонить", - поделился он.

Мужчина попросил не звонить маме, поскольку у нее больное сердце.

"Позвоночник поломан. В руке дырка, в голове дырка, под ногами дыры", - рассказал о своем состоянии пострадавший в ДТП.

Как сообщал "Апостроф", ранее в полиции назвали виновника аварии под Одессой.

Также стали известны подробности о жертвах и были названы имена всех погибших в жутком ДТП под Одессой.

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