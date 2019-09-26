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Был майором полиции: всплыли громкие детали о киллере, убившем в Берлине известного чеченца

четверг, 26 сентября 2019, 19:25
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Немецкая полиция ведет работу по установлению личности предполагаемого убийцы 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в центре Берлина (Германия).

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Возможный киллер был задержан в день убийства, 23 августа, благодаря показаниям двух подростков. При себе у него были три тысячи евро наличными, две пластиковые карточки от номеров в отеле и недавно выданный биометрический паспорт на имя гражданина РФ Вадима Андреевича Соколова. Следствие полагает, что документ - поддельный.

Однако есть и другая версия о личности киллера. Через несколько дней после преступления следователи получили анонимное электронное послание. Письмо было отправлено с помощью почтового сервиса ProtonMail, использующего элементы электронного шифрования. Короткое послание было написано на плохом английском. В одной из разведслужб, сочли, что есть основания говорить о правдоподобности изложенных в послании сведений.

Автор письма, в частности, прогнозировал, что подозреваемый откажется от дачи показаний, и высказывал предположения относительно его личности. По версии отправителя, речь может идти о гражданине РФ Владимире Алексеевиче Степанове. Он, предположительно, содержался в исправительной колонии (ИК-11) в городе Бор Нижегородской области, где отбывают наказание преимущественно бывшие сотрудники правоохранительных органов и разведки, осужденные за тяжкие преступления.

Также в письме была ссылка на ресурс Obzorcity. Там было указано, что в ходе судебного процесса в Москве Степанов в 2005 году был приговорен к 24 годам тюремного заключения.

При этом автор письма высказывал предположение, что мужчина был освобожден досрочно с целью совершения нападения в Берлине. В полученном следователями послании Степанов, в частности, упоминался как "наемный убийца".

В изученных журналистами материалах в разных СМИ, майор милиции Владимир Степанов фигурировал в делах об убийстве исполняющего обязанности гендиректора оборонного предприятия "Алмаз-Антей" Игоря Климова, застреленного в июне 2003 года на Крымском валу в Москве, и главы петербургской компании "Проммашинструмент" Елены Нещерет, зарезанной в подъезде своего дома в октябре того же года.

По данным следствия, старший оперуполномоченный ГУВД Санкт-Петербурга Владимир Степанов входил в состав организованной преступной группировки, совершившей не одно убийство. Он был лишен судом звания майора и приговорен к максимально возможному сроку в 24 года. Кроме того, Степанов покрывал членов группировки и оказывал им логистическую поддержку. Как уточняет издание, он был непосредственно вовлечен в убийство Нещерет и использовал наградное оружие, полученное им за участие в одной из чеченских кампаний.

Сотрудник полиции одной из европейских стран, специализирующийся на работе с технологией распознавания лиц, сличил фото Степанова, предположительно сделанные в суде, со снимками предполагаемого убийцы Зелимхана Хангошвили, и пришел к выводу, что с 90% вероятностью речь идет об одном и том же лице.

Между тем немецкие следователи пока не могут однозначно идентифицировать подозреваемого как Степанова. Следствие обратилось к российским официальным лицам с просьбой уточнить, продолжает ли последний отбывать срок в ИК-11. Запрос был оставлен российской стороной без ответа.

При этом берлинские следственные органы не исключают, что анонимное послание было отправлено с целью навести на ложный след. Связаться с автором письма им пока не удалось.

По одной из версий, убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине было заказным. Спецслужбы США утверждают, что имеют свидетельства причастности к преступлению российских спецслужб.

Напомним, Зелимхан Хангошвили был застрелен в парке Малый Тиргартен в самом центре Берлина 23 августа. В России власти объявили его в розыск по обвинению в терроризме. В Германии чеченец искал убежища после нескольких совершенных на него покушений.

Как сообщал "Апостроф", руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов показал фотографии членов банды, которая совершала громкие убийства в Украине.

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