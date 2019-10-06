В Николаеве мощный ливень затопил отделение полиции: фото

В субботу, 5 октября, в Николаеве мощный ливень затопил один из райотделов полиции.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание nikolaev24.com.ua.

Так, в результате ливня пострадал Ингульский райотдел полиции.

Отмечается, что в здании потекла в нескольких местах крыша, в кабинетах и коридорах стояла вода. Особенно пострадали помещения на третьем этаже. Несмотря на неприятный инцидент, правоохранители не прекращают работу.

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Как сообщал "Апостроф", жители Днепра продолжают делиться в социальных сетях своими впечатлениями от последствий ливня, который начался 4 октября и закончился только ранним утром следующего дня.

Кроме того, в Киеве в ночь на 4 сентября прошла сильная гроза, фотографиями которой пользователи интернета поделились в социальных сетях.