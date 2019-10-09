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В Запорожье после смертельного ДТП из больницы сбежал водитель маршрутки: названа фамилия

среда, 09 октября 2019, 20:32
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Водитель маршрутки, который, по предварительным данным, является виновником смертельного ДТП в Запорожье, сбежал с приемного отделения больницы.

Об этом сообщает местное издание "Акцент".

По данным издания, побег водитель совершил после того, как ему было выдано направление на анализ мочи. Журналисты называют несколько причин, по которым водитель мог пойти на такой поступок. Не исключено, что анализ мог показать наличие запрещенных веществ в крови автомобилиста или водитель сбежал, поскольку находился в состоянии шока после случившегося.

По данным издания "Вместе", водитель по имени Максим Усов сбежал из больницы в среду, 9 октября, в 16:00. В данный момент его разыскивает полиция.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом маршрутка попала в смертельное ДТП, в результате чего погибли три человека и около 20 пострадали.

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