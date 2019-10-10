Катастрофа Ан-12 под Львовом: появились фото и видео прощания с помощником командира

В Запорожье простились с помощником командира самолета Ан-12, который разбился под Львовом в пятницу, 4 октября, Игорем Маевским, оказавшимся одним из пяти жертв этой катастрофы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на 061.

Напомним, на борту Ан-12 находились 8 человек, из которых 5 — погибли, в результате того, что их придавило грузом весом в десять тонн.

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Как пишет издание, Маевский мечтал о небе со школьных лет, даже ходил в клуб авиамоделирования, а позже поступил в летное училище. Вскоре переехал в Одессу.

Своей семьи у Игоря не было, его старший брат умер несколько лет назад, еще раньше, умерли и его родители.

Как сообщал "Апостроф", ранее выжившие в катастрофе Ан-12 под Львовом, рассказали детали трагедии.