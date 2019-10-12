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Жестокое избиение боссом украинского актера в Польше: появились новые детали от двух сторон

суббота, 12 октября 2019, 09:40
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Украинский актер Юрий Марк, которого, по его словам, избил менеджер пиццерии в Польше, где он подрабатывал, рассказал детали инцидента.

Об этом сообщает wyborcza.pl.

Марк говорит, что он работал в пиццерии до сентября. Актер хотел поехать на театральный фестиваль, однако работодатель поставил перед ним вопрос ребром: либо работа, либо театр. Украинец выбрал театр, и в четверг, 10 октября, пришел за полагающейся ему зарплатой, которая должна была составлять 1700 злотых.

Начальник заявил ему, что 900 злотых из этих денег он забирает себе "за расходы". Юрий не стал с этим соглашаться, а менеджер пиццерии, Ярослав, начал выталкивать его из заведения, где происходил разговор.

Полиция, уведомленная по телефону, сказала Юрию подождать в помещении.

"Менеджер сказал, что я не имею права находиться там. Но я не хотел уходить, потому что полиция сказала мне ждать внутри. Я отказался, и тогда менеджер снова начал выталкивать меня из помещения и, наконец, ударил меня головой в нос", - рассказывает Юрий.

По словам украинца, когда прибыла полиция, управляющий выплатил ему всю сумму, а когда его спросили про удар в нос, тот отрицал, что это был он.

Менеджер Tivoli (так называется пиццерия) говорит, что Юрий якобы сам поранился.

"Это какая-то клевета. Да, у нас был спор, но я его не ударил. После ссоры Юрий покинул помещение и вернулся в таком состоянии. Он сам себя поранил. Я не знаю как, потому что меня там не было. У меня есть свидетели, которые подтвердят, что я ему ничего не делал", - говорит Ярослав.

По словам Юрия, жена менеджера и одна из официанток были в пиццерии в четверг. Официантка ушла домой. Жена написала Юрию ночью и спросила, что случилось.

"Я не ответил. Она солгала милиционерам, потому что видела все, но я понимаю, что она не будет сообщать о своем муже", - говорит Юрий.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", полицейские в Германии застрелили гражданина Польши, подозреваемого в убийстве 26-летней украинки.

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