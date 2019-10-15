Могут "отмазать": всплыли скандальные детали дикой драки школьниц в Запорожье, видео

Родители пострадавших школьниц, которых жестоко избили сверстницы в Запорожье, подозревают, что виновным удастся избежать правосудия.

Об этом сообщается в сюжете "ТСН.Ранок".

Родные жертв утверждают, что девочка, которая была инициатором издевательств, имеет влиятельных родственников в правоохранительных органов, поэтому не надеются на правосудие.

Отметим, в субботу, 12 октября, группа девочек-подростков на школьном стадионе в Запорожье избили сперва одну школьницу, а затем другую. Пока одни били, другие наблюдали, снимали на мобильные телефоны и даже подсвечивали фонариками, чтобы лучше заснять насилие.

Одной из жертв избиения понадобилась врачебная помощь – ее госпитализировали с многочисленными травмами рук, тела и лица. Правоохранители уже установили участников избиения, их обвиняют в хулиганстве.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в российском Ижевске группа подростков жестоко избила свою сверстницу, снимая это на видео.