RU  UA  EN

среда, 16 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

16 октября

14:20
Нардепа поймали за чтением "пикантного" текста в Раде: эксклюзивное фото
14:20
Джастин Бибер неудачно прокатился на моноцикле: теперь его падение - новый мем в соцсетях
14:10
Верховная Рада поддержала реформу Верховного суда и ВККС: что изменится
14:01
Надя Дорофеева показала стильный дом за Киевом: певицу просят провести рум-тур
13:30
Во сколько Украине обошелся визит Зеленского в США: эксклюзивный документ
13:13
В СМИ рассказали, как САП и НАБУ манипулируют с экспертизами по делу "Роттердам+"
13:05
Украинская певица с мужем-миллиардером украсили обложку глянца: фото
13:00
Областная таможня должна существовать как юрлицо в каждом регионе - Пудрик
12:46
В Украине стартовал отбор на Евровидение-2020 с новыми правилами: главное
12:44
В Украине оценили вероятность реализации "хорватского сценария" на Донбассе
12:08
Сотрудники "Укрзалізниці" приняли участие во флешмобе Tetris Challenge: забавное фото
11:49
Стало известно об открытии НАБУ дела против Луценко: в чем его подозревают
Все новости

Стреляли не впервые: всплыли резонансные детали убийства в Киеве "личного врага" Кадырова

среда, 16 октября 2019, 13:15
переглянути новину українською

На Арслана Гусейнова, которого убили в Киеве 13 октября, напали не впервые.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Факты".

Напомним, Гусейнова расстреляли 13 октября на улице Дегтяревской в столице, где он проживал в последнее время. На месте происшествия были обнаружены гильзы от пистолета Макарова. По словам очевидцев, двое мужчин кавказской внешности подошли к этому человеку и пять раз выстрелили в него практически в упор, после чего скрылись на черной Toyota Camry с номерами АХ2531ЕО в направлении метро "Лукьяновская". Как оказалось, номера авто были поддельными и числятся они за серым Daewoo LANOS, зарегистрированным в Харькове.

Позже стало известно, что на жизнь Гусейнова покушались два года назад примерно на том же месте. 8 сентября 2017 года около 14:50 в полицию Киева поступило сообщение от владельца Porsche, которого обстреляли и таранили у перекрестка улиц Дегтяревской и Зоологической. Но, как оказалось, он не был целью преступников и пострадал случайно.

Целью киллеров в сером Opel с иностранными номерами были пассажиры другой иномарки на евробляхах. Гоняясь за жертвами, они стреляли по ним из автомата Калашникова и случайно таранили Porsche, у которого впоследствии отвалились бампер и крыло. Несмотря на столкновение, киллеры попытались продолжить погоню за жертвами, которые уехали в сторону метро "Лукьяновская". Догнать их не удалось: те успели добраться до медицинского центра на улице Бердичевской, где обратились за помощью - одному из преследуемых попали в живот, второй получил множественные ранения конечностей. Одним из раненых оказался именно Арслан Гусейнов.

Гусейнова также называют врагом Кадырова. Именно поэтому экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил о "московских агентах", а в антиукраинских СМИ и пабликах России и оккупированных пророссийскими террористами территорий Донбасса расстрел Гусейнова называют "сакральной жертвой", утверждая, что "бандеровцы" убили его, чтобы накалить обстановку и разжечь "националистическую истерию" накануне празднования Дня защитника и марша "Нет капитуляции".

Как сообщал "Апостроф", весной в Шевченковском районе Киева обнаружили тело работника Администрации президента. На теле мужчины были признаки насильственной смерти.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Разведение войск на Донбассе - это дорога к миру: почему боевики его срывают

"Формула Штайнмайера" говорит только о двух вещах - Марюс Лауринавичюс

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: