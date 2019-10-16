Стреляли не впервые: всплыли резонансные детали убийства в Киеве "личного врага" Кадырова

На Арслана Гусейнова, которого убили в Киеве 13 октября, напали не впервые.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Факты".

Напомним, Гусейнова расстреляли 13 октября на улице Дегтяревской в столице, где он проживал в последнее время. На месте происшествия были обнаружены гильзы от пистолета Макарова. По словам очевидцев, двое мужчин кавказской внешности подошли к этому человеку и пять раз выстрелили в него практически в упор, после чего скрылись на черной Toyota Camry с номерами АХ2531ЕО в направлении метро "Лукьяновская". Как оказалось, номера авто были поддельными и числятся они за серым Daewoo LANOS, зарегистрированным в Харькове.

Позже стало известно, что на жизнь Гусейнова покушались два года назад примерно на том же месте. 8 сентября 2017 года около 14:50 в полицию Киева поступило сообщение от владельца Porsche, которого обстреляли и таранили у перекрестка улиц Дегтяревской и Зоологической. Но, как оказалось, он не был целью преступников и пострадал случайно.

Целью киллеров в сером Opel с иностранными номерами были пассажиры другой иномарки на евробляхах. Гоняясь за жертвами, они стреляли по ним из автомата Калашникова и случайно таранили Porsche, у которого впоследствии отвалились бампер и крыло. Несмотря на столкновение, киллеры попытались продолжить погоню за жертвами, которые уехали в сторону метро "Лукьяновская". Догнать их не удалось: те успели добраться до медицинского центра на улице Бердичевской, где обратились за помощью - одному из преследуемых попали в живот, второй получил множественные ранения конечностей. Одним из раненых оказался именно Арслан Гусейнов.

Гусейнова также называют врагом Кадырова. Именно поэтому экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил о "московских агентах", а в антиукраинских СМИ и пабликах России и оккупированных пророссийскими террористами территорий Донбасса расстрел Гусейнова называют "сакральной жертвой", утверждая, что "бандеровцы" убили его, чтобы накалить обстановку и разжечь "националистическую истерию" накануне празднования Дня защитника и марша "Нет капитуляции".

Как сообщал "Апостроф", весной в Шевченковском районе Киева обнаружили тело работника Администрации президента. На теле мужчины были признаки насильственной смерти.