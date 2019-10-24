Хотела выместить боль: появились подробности по погибшей на Донбассе украинке из ВСУ

Боец ВСУ Ярослава Никоненко, которая погибла на Донбассе в результате обстрела снайпера 15 октября, пошла на передовую, чтобы отомстить за смерть отца.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на РБК-Украина.

"Смерть папы изменила сестру. Чтобы успокоить душу от потери, ей надо было выместить свою боль на тех, кто забрал у нас нашу жизненную опору. И уже ничто и никто не мог остановить Ярославу", - говорит сестра Ярославы, Богдана Никоненко.

После гибели отца Ярослава основательно начала готовиться к воинской службе. Девушка окончила две снайперские школы, а также академию лидерства. Ветеран АТО Сергей Козырь рассказывает, что когда отец был жив, то запрещал Ярославе идти на войну, поскольку у нее была маленькая дочь.

"А когда запрещать уже было некому, она отправилась на фронт. В прошлом году подписала контракт с ВСУ. Сначала служила в президентском полку. Но, понимая, что из него в зону боевых действий не отправляют, перевелась в 101-ю бригаду, которая имеет на передовой свою группу", - говорит ветеран.

Ярослава отправилась под Марьинку, попав на опасную позицию, на котором погиб не один воин.

"Она смогла убедить кого нужно, что ее присутствие на той позиции крайне важно. Ее прикомандировали к 28-й отдельной механизированной бригаде. Мне командир Ярославы рассказывал: она проявила такой напор, чтобы попасть на фронт, что он вынужден был подписать документы", - рассказывает Богдана Никоненко.

Позицию, на которую пошла Ярослава, занимать никто не хотел. Поскольку с той стороны украинских бойцов давно "кошмарит" снайпер. Военная решила это остановить, неделю выслеживая врага. Но он оказался более метким.

"Или я его, или он меня", - сказала сестра, уходя 15 октября на боевое задание", - говорит Богдана.

Как сообщал "Апостроф", ранее было опубликовано фото прощания с Ярославой Никоненко ее матери.