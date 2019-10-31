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Резня в детсаду в России: полное видео с камер наблюдения и признание убийцы

четверг, 31 октября 2019, 16:38
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В сети появилось полное видео с камер наблюдения, на котором убийца Денис Поздеев заходит с ножом в детсад в городе Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ РФ).

Видео было опубликовано в Telegram-канале Life shot.

Охранники открыли убийце двери, после чего он зашел в помещение с детьми и ударил в шею спящего мальчика. Ребенок скончался от потери крови, а преступника удалось задержать. На записи Поздеев c ножом в рукаве заходит в садик, поднимается на второй этаж и проходит через весь коридор в одну из групп, где спали дети.

Также в сети появилось видео с задержанным, на котором он рассказывает о своем поступке.

Известно, что охранник детского сада дистанционно открыл дверь постороннему человеку. В соцсетях пишут, что с охраной были проблемы.

Как сообщал "Апостроф", в Архангельске каннибал убил и съел трех своих приятелей.

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