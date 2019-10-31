В Пакистане больше 60 людей сгорели заживо в поезде: видео жуткого ЧП

В Пакистане произошла страшная трагедия, которая забрала десятки человеческих жизней. В результате пожара в пассажирском поезде погибло 62 человека.

Как сообщает западная пресса, поезд загорелся после взрыва газовой походной плитки, которую использовали пассажиры для приготовления пищи.

По словам министра железных дорог Пакистана Шейха Рашида, большинство людей погибли при попытке спрыгнуть с пылающего поезда.

При этом число жертв и пострадавших постоянно растет. Не исключено, что количество погибших увеличится.

По последним данным, многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Напомним, что в Пакистане военный самолет врезался в жилые дома во время тренировочного полета, в результате чего получили ранения и погибли десятки человек.