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Громкое убийство в Киеве сотрудника Администрации президента: всплыли новые важные детали

пятница, 01 ноября 2019, 08:59
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Появились новые подробности убийства в Киеве сотрудника Администрации президента Украины Александра Бухтатого, которого обнаружили мертвым 14 марта.

Как сообщили в киевской прокуратуре, в организме погибшего обнаружен препарат клозапин и этиловый спирт.

Отмечается, что спирт и клозапин попали в организм Бухтатого за 3-5 часов до его смерти.

Также установлено, что телесные повреждение не стали причиной смерти.

При этом следствие уже собрало достаточно доказательств причастности к разбойному нападению на Бухтатого двух человек. При этом следствие не смогло установить причастность этих лиц к действиям, которые привели к смерти потерпевшего в связи с попаданием в его организм клозапина.

Таким образом, дело расследуют по ч. 2 с. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием, опасным для жизни лица, подвергшегося нападению) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что клозапин преступники часто используют для ограбления. Снотворное они подмешивают в алкоголь.

Напомним, что по версии следствия, убийство могло произойти из-за корыстных мотивов и отнюдь не из-за деятельности госслужащего.

Также "Апостроф" сообщал о том, что нападавших на сотрудника АП уже задержали.

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