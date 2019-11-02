RU  UA  EN

суббота, 2 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 ноября

15:05
РПЦ назвала дату разрыва отношений с Элладской церковью из-за Украины
14:48
Lindemann выпустили очередной провокационный клип: видео
14:38
В Испании внезапно умер ветеран АТО с позывным "Комарик": фото бойца
14:28
В Киеве охранник ночного клуба убил посетителя: фото подозреваемого
14:11
Появились фото и видео прощания с известной волонтеркой, помогавшей украинским бойцам
13:52
Погода кардинально меняется: синоптик дала "штормовой" прогноз
13:20
В России пьяный лихач на скорости влетел в памятник царю: фото и видео момента ДТП
13:19
Шикарный вид: Даша Астафьева подразнила фанов глубоким декольте
12:25
В Украине разработали новейшую ракету для уничтожения кораблей: опубликовано видео
12:05
Когда включат отопление? В сети поделились меткой фотожабой на ежегодную проблему украинцев
11:52
С годами люблю больше: Евгений Кошевой рассказал об отношениях с женой
11:47
Мать с маленьким ребенком попали в смертельное ДТП в Черкассах: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Испании внезапно умер ветеран АТО с позывным "Комарик": фото бойца

суббота, 02 ноября 2019, 14:38
переглянути новину українською

В Испании внезапно умер Ярослав Головай, воевавший в 2014 году на Донбассе в составе батальона "Айдар".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила участница войны на Донбассе Юлия Толопа.

"Наш побратим Головай Ярослав (Комарик), который служил в 2014 году в "Айдаре", на днях умер, находясь за границей в Испании. На данный момент срочно нужна ваша помощь по сбору средств на кремацию там на месте. Его мать потеряла уже второго сына и помочь ей просто некому, очень прошу всех мобилизоваться потому что времени мало, собрать 3500 евро нужно до понедельника", - написала девушка.

Ранее стало известно о внезапной смерти в Киеве известного добровольца Юрия Майбороды, который защищал Украину на Донбассе с марта 2014 года.

Как сообщал "Апостроф", в Кременчуге 1 ноября простились с волонтеркой Ольгой Шевченко, которая трагически погибла под колесами автомобиля 30 октября.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Киеве погиб легендарный воин "Сенсей": все подробности взрыва на Пушкинской

Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: