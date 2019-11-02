В Испании внезапно умер ветеран АТО с позывным "Комарик": фото бойца

В Испании внезапно умер Ярослав Головай, воевавший в 2014 году на Донбассе в составе батальона "Айдар".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила участница войны на Донбассе Юлия Толопа.

"Наш побратим Головай Ярослав (Комарик), который служил в 2014 году в "Айдаре", на днях умер, находясь за границей в Испании. На данный момент срочно нужна ваша помощь по сбору средств на кремацию там на месте. Его мать потеряла уже второго сына и помочь ей просто некому, очень прошу всех мобилизоваться потому что времени мало, собрать 3500 евро нужно до понедельника", - написала девушка.

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