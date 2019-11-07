Отомстил девушке за шутки: всплыли детали страшной стрельбы в общежитии Днепра

Появились подробности стрельбы в общежитии №2 Днепровского национального университета, где второкурсник выстрелил в голову первокурснице. Выяснилось, что парень решил отомстить девушке за шутку.

Как пишут местные СМИ, о ситуации рассказала подруга пострадавшей студентки Виктория.

"Мы сидели в душевой, ждали своей очереди, когда зашел этот парень. Мы на него не обратили никакого внимания, продолжали общаться и смеяться. Он, наверное, подумал, что мы над ним шутим и прямо об этом спросил. Мы ответили, что ничего подобного в мыслях не было, что общаемся на свои темы. Он настаивал, что все-таки смеемся с него, и если не перестанем, то он выстрелит", - говорит девушка.

После этого парень отошел, а девушки продолжили беседу и услышали выстрелы. В один из моментов парень вернулся и выстрелил пострадавшей в голову.

"Соня чувствует себя нормально. Пуля повредила мягкие ткани. Ее достанут и все будет хорошо", – рассказала ее подруга.

Отметим, что стрелка уже задержали. Есть информация, что он был в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве водитель такси задержал молодого человека, который пытался изнасиловать 16-летнюю девушку.