Опубликовано видео обысков у бывшего "смотрящего" по Киеву

В сети опубликовали видео обыска в киевском офисе, связанном с киевским "смотрящим", народным депутатом Верховной Рады Вадимом Столаром, который является представителем "Оппозиционной платформы "За жизнь".

Кадры опубликовал Telegram-канал "Лещенко тут".

Как известно, обыски проводили сотрудники Службы безопасности Украины. Днем 8 ноября они прибыли для обыска в бизнес-центр "Парус" в Киеве.

По данным журналистов, обыски проводили вооруженные люди с нашивками "СБУ". Они проходили в офисе юридической фирмы "Турчинов и партнеры".

Как сообщал "Апостроф", 31 октября в Киеве провели обыски в офисе бывшего депутата Киевсовета, которого подозревают в хищении средств городского бюджета на сумму 1 млрд гривен.