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Разведение сил в Петровском переносится: названа нова дата

пятница, 08 ноября 2019, 12:07
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Разведение сил в населенном пункте Петровское Донецкой области переносится на 9 ноября.

Об этом заявил Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

По его словам, Трехсторонняя контактная группа с участием представителей оккупированного Донбасса согласовала дату и время начала восстановления вывода сил и техники в Петровском.

"Отвод сил и техники начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по киевскому времени", - говорится в заявлении.

Ранее в штабе ООС заявляли о старте разведения 8 ноября. Причина переноса даты неизвестна. Но стоит отметить, что главари боевиков ДНР не подтверждали готовность к разведению сил в районе Петровского.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали мрачные фото населенного пункта Петровское, где вскоре должен начаться процесс разведения вооружения.

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