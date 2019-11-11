Убийство адвоката по делу Вороненкова: полиция сообщила новые детали

Между охотниками и егерями, с которыми был погибший 10 ноября адвокат Святослав Пархоменко, возник конфликт из-за территории.

Об этом сообщает ТСН.

Убийство произошло из-за того, что охотники якобы зашли на территорию частного хозяйства. Егери заподозрили их в браконьерстве, потому и возник конфликт.

По версии правоохранителей, именно Пархоменко, который арендовал землю под охотничьи угодья и был с егерями, первым открыл огонь из незарегистрированного оружия. Самого адвоката застрелил потом раненый охотник, который ответил выстрелом на выстрел. Пархоменко скончался на месте. Сейчас другой пострадавший в реанимации, в отделении интенсивной терапии, в стабильно тяжелом состоянии.

Тем временем, в общественной организации "Радомышльские охотники", которую возглавлял Пархоменко, заявляют, что охотники якобы зашли на территорию частного охотничьего угодья. А, поскольку эта территория их, за охоту там надо платить от 2 до 15 000 гривен.

В полиции поддерживают такую версию, так как для охоты на этой территории охотники должны были зарегистрироваться и получить лицензию. Этих разрешений у охотников не было, потому и получился конфликт. В связи с такой ситуацией убийство Пархоменко с его адвокатской деятельностью не связывают.

"Объясняли эмоциональностью людей. И те, и другие лица были достаточно эмоциональны. Некоторые из них были в состоянии алкогольного опьянения", - отметил руководитель Коростышевского райотдела полиции Дмитрий Геращенко.

Тем временем, один из охотников, который был недалеко от места конфликта, уверяет, что самой ссоры не видел, а слышал только один выстрел из ружья. Он убеждает, что охотились они в Коростышевском районе, а на территорию частного охотничьего хозяйства в Радомышльском не заходили.

"Я знаю, где я был, я могу следственным показать. То наша территория, я ее очень хорошо знаю", - подчеркнул охотник Борис.

Как сообщал "Апостроф", адвокат Святослав Пархоменко, который был убит 10 ноября в Житомирской области, мог иметь доступ к важной информации об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.