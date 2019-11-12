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Дома начнут уходить под землю: всплыли жуткие детали подземных толчков в Макеевке

вторник, 12 ноября 2019, 10:57
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В Украине объяснили, какими жуткими последствиями могут обернуться "землетрясения", которые наблюдают жители оккупированной боевиками Макеевки в последнее время.

Об этом написал на сайте "Антикор" известный блогер Фашик Донецкий.

"Комиссия из Киева еще в 2007 году сказала, точнее приказала очень зорко следить за малейшими поздемными толчками в Макеевке. Причина - фактически вся Макеевка еще тогда стояла на пустотах, а это значило, что толчки могли вызвать или взрывы на шахтах, или вода. Ну, а так, как в тюрьму не хотелось никому, то ситуацию постоянно держали на контроле - никто не хотел быть виноватым в возможном образовании кратера на месте Макеевки", - написал он.

Блогер также объяснил, что именно стало стартом для новых подземных толчков в Макеевке.

"Начнем с того, что более двух лет, совсем недалеко от места подземных толчков, стояли артиллерийские точки коллаборантов и русской оккупационной армии. Ну, или если простыми словами, недалеко от места нынешних подземных толчков в Макеевке, стояли и батареи рсзо[градов], и батареи сау, и батареи гаубиц", - объяснил он.

Также Фашик Донецкий озвучил неутешительный прогноз, как будет развиваться ситуация дальше.

"Катастрофы с превращением Макеевки в кратер с трупами гражданских не избежать. Подземные воды уже близко, откачивать их никто не собирается. Точнее нечем. Точнее *ахуй нужно. Точнее РФ не для того РФ пришла на Донбасс, чтобы кого-нибудь действительно "спасать". Самое страшное то, что в ситуации с подземными толчками, мы можем просто наблюдать и просто ждать, когда мирняк, вместе со своими домами тупо начнет проваливаться под землю. Мы будем наблюдать катастрофу, спонсором которой является Кремль, в прямом эфире", - спрогнозировал он.

Отметим, что землетрясения в Макеевке происходят уже больше месяца.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые объяснили, возможно ли сильное землетрясение в Украине. Специалисты советуют при подземных толчках забыть о лифтах в многоэтажках и быстро бежать из дома.

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