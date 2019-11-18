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Перепугались страшно: появился рассказ местных жителей о взрывах в Балаклее, видео

понедельник, 18 ноября 2019, 16:36
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Жители Балаклеи не сразу поняли, что шум, который начал разноситься по городу в пятницу, 15 ноября, ни что иное, как взрывы на военном складе.

Об этом сообщает "Апостроф" с ссылкой на Громадське.

"Мы поначалу подумали, что где-то там машина хлопнула, зажигание позднее. А потом когда повернули голову в сторону воинской части, увидели большие клубы белого дыма, запах пошел.. А потом увидели салютики полетели, конечно, перепугались", - рассказал местный житель Роман Тарасенко.

При этом, местные жители по-разному отреагировали на взрывы: кто-то тут же схватился за паспорт и деньги, а кто-то не стал спешить и решил дождаться официальной версии ЧП.

Напомним, в результате взрывов в Балаклее в пятницу, 15 ноября трое военнослужащих погибли, еще четверо получили травмы.

Как писал "Апостроф", это не первый подобный случай в Балаклее. Так, 23 марта 2017 года в Балаклее на территории военного арсенала возник пожар с последующей детонацией боеприпасов и разлетом взрывоопасных предметов за пределы складов.

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