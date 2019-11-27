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В Днепре поймали опасную банду, нападавшую с оружием на людей: фото

среда, 27 ноября 2019, 13:35
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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Днепре подозреваемых в серии разбойных нападений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

В частности, в сентябре произошло нападение на двух людей, которые под угрозами отдали нападавшим 100 тысяч гривен.

Группа преступников состояла из мужчин от 22 до 43 лет. Во время обыска полицейские изъяли 4 пистолета, ружье и патроны, ювелирные изделия, мобильные телефоны, долговые расписки.

Мужчинам грозит криминальная ответственность по части 2 статьи 187 Криминального кодекса, которая предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Как ранее сообщал "Апостроф", ночью 22 ноября на трассе Киев-Чоп правоохранители задержали вора в законе, в криминальном мире известного как "Тенго Питерский".

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