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Врачи не заметили порока: на Волыни младенец погиб страшной смертью, видео

среда, 27 ноября 2019, 08:58
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В Волынской области месячный ребенок умер от врожденного порока кишечника: родители обвиняют медиков, которые вовремя не сообщили про болезнь.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "ТСН".

Маленький Даниил умер на следующий день после своего крещения. В справке о смерти написано, что у ребенка был врожденный порок кишечника, однако родители об этом не знали.

Врачи, в свою очередь, говорят что причиной смерти малыша стало коровье молоко, которым подкормили младенца. В случае наличия у ребенка порока кишечника, даже небольшое количество коровьего молока могло причинить вред.

"Возможно, коровье молоко было пусковым механизмом к обострению патологии", - пояснил врач-анестезиолог Андрей Ковальчук.

В смерти младенца родители винят медиков. По их словам, если бы в роддоме вовремя распознали болезнь и предупредили об особенностях питания малыша, то трагедии удалось бы избежать.

"Они выписывали. Сказали, что ребенок здоров", - говорит отец умершего мальчика.

В полицию родители пока не обращались.

Как ранее сообщал "Апостроф", в России отец умершего во время лечения ребенка напал с ножом на врача детской больницы.

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