Врачи не заметили порока: на Волыни младенец погиб страшной смертью, видео

В Волынской области месячный ребенок умер от врожденного порока кишечника: родители обвиняют медиков, которые вовремя не сообщили про болезнь.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "ТСН".
Маленький Даниил умер на следующий день после своего крещения. В справке о смерти написано, что у ребенка был врожденный порок кишечника, однако родители об этом не знали.
Врачи, в свою очередь, говорят что причиной смерти малыша стало коровье молоко, которым подкормили младенца. В случае наличия у ребенка порока кишечника, даже небольшое количество коровьего молока могло причинить вред.
"Возможно, коровье молоко было пусковым механизмом к обострению патологии", - пояснил врач-анестезиолог Андрей Ковальчук.
В смерти младенца родители винят медиков. По их словам, если бы в роддоме вовремя распознали болезнь и предупредили об особенностях питания малыша, то трагедии удалось бы избежать.
"Они выписывали. Сказали, что ребенок здоров", - говорит отец умершего мальчика.
В полицию родители пока не обращались.
Как ранее сообщал "Апостроф", в России отец умершего во время лечения ребенка напал с ножом на врача детской больницы.