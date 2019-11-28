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Подозрение не объявляли: появилось важное уточнение по обыскам у Зверобой

четверг, 28 ноября 2019, 16:56
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Добровольцу и волонтеру Елены Беленькой, известной как Маруся Зверобой, у которой детективы Государственного бюро расследований (ГБР) начали обыски в четверг, 28 ноября, не вручили подозрение.

Об этом сообщил ее адвокат Андрей Писаренко, передает "Апостроф" со ссылкой на theБабель.

"Она не подозревается и не обвиняется. Сегодня ее вызвали в ГБР как свидетеля по этому делу на 2 декабря", - отметил Писаренко.

Адвокат заявил, что дело является политически мотивированным. По его словам, "само производство является необоснованным и процессуально абсурдным".

При этом, сотрудники Государственного бюро расследований у волонтера изъяли три мобильных телефона, личный блокнот и две единицы охотничьего оружия. Известно, что обыски проходили в квартире бабушки Зверобой - в Калиновке Киевской области.

"Вместе с другим адвокатом я прибыл в квартиру в 08:40, чуть раньше - в 08:20 - прибыл другой адвокат", - рассказал адвокат.

Когда адвокаты прибыли на место обысков, в помещении находились пять сотрудников ГБР, два понятых, которых привезли из Киева, и сотрудник СБУ. На улице также находились представители спецподразделения СБУ "Альфа".

По словам адвоката, обыски у Зверобой проходили по делу, которое расследуют по трем статьям: ст. 109 ч. 3 (Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 112 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Разрешение на обыски у волонтера выдал Печерский суд Киева.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые детали обысков у Зверобой.

Также в сети поднялся ажиотаж из-за обысков ГБР у Зверобой.

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