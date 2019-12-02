Авто с "темным" прошлым: в деле о покушении на депутата в Киеве произошел новый поворот

Автомобиль Range Rover депутата Киевского городского совета Вячеслава Соболева, на который 1 декабря было совершено вооруженное нападение, принадлежит фирме, фигурирующей в уголовном производстве правоохранителей по финансированию терроризма на Донбассе.

Как говорится в реестре судебных решений, компания называется “Донукпроектніі”. Именно у этой фирмы Соболев арендует машину Range Rover 2013 года выпуска.

Раньше фирма была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем был Вячеслав Соболев. Кроме того, компания фигурирует в уголовном производстве по подозрению в финансировании терроризма на неподконтрольных официальному Киеву территориях.

При этом и другие фирмы, к которым Соболев тоже имел непосредственное отношение, использовали для легализации средств, которые получили от ведения незаконного бизнеса на оккупированных территориях.

По данным следствия, с февраля 2006 года до января 2017 года эти компании провели между собой финансовые операции на сумму почти 678 миллионов гривен.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Стреляли в депутата - погиб ребенок: кто такой Вячеслав Соболев и за что его хотели убить.