В России студентка устроила резню в колледже: опубликованы фото

В российском городе Чебоксары в экономико-технологическом колледже студентка напала с ножом на преподавателя.
Как сообщает местная пресса, студентка второго курса пришла в колледже примерно в 9 утра.
Интересно, что девушка на входе проходила через металлодетектор, который сработал на металлический предмет, но вахтерша не придала этому значения.
По словам учащихся, данная студентка находится в академическом отпуске, а в колледж в этот день она пришла вместе с девочкой приблизительно 3 лет, предположительно с сестрой.
На преподавателя студентка напала прямо рабочем кабинете. Пострадавшей оказалась заведующая экономическим факультетом.
Скорее всего, травмы не были серьезными, так как из заведения в скорую помощь пострадавшая дошла сама.
Есть также информация, что нападение хотела предотвратить другая учащаяся, которая получила травму. Также известно, что нападавшая состояла на учете у психиатра.
Напомним, что 18-летний россиянин, который подозревается в ритуальном убийстве собственной сестры, попытался сбежать из зала суда через потолок прямо на глазах у полицейских.