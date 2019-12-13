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В России студентка устроила резню в колледже: опубликованы фото

пятница, 13 декабря 2019, 12:35
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В российском городе Чебоксары в экономико-технологическом колледже студентка напала с ножом на преподавателя.

Как сообщает местная пресса, студентка второго курса пришла в колледже примерно в 9 утра.

Интересно, что девушка на входе проходила через металлодетектор, который сработал на металлический предмет, но вахтерша не придала этому значения.

По словам учащихся, данная студентка находится в академическом отпуске, а в колледж в этот день она пришла вместе с девочкой приблизительно 3 лет, предположительно с сестрой.

На преподавателя студентка напала прямо рабочем кабинете. Пострадавшей оказалась заведующая экономическим факультетом.

Скорее всего, травмы не были серьезными, так как из заведения в скорую помощь пострадавшая дошла сама.

Есть также информация, что нападение хотела предотвратить другая учащаяся, которая получила травму. Также известно, что нападавшая состояла на учете у психиатра.

Напомним, что 18-летний россиянин, который подозревается в ритуальном убийстве собственной сестры, попытался сбежать из зала суда через потолок прямо на глазах у полицейских.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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