Ничего не будет: экс-главарь ДНР устроил истерику из-за "победы" Киева в Париже, видео

Бывший "премьер-министр" так называемой ДНР Александр Бородай сделал громкое по итогам встречи в "нормандском формате" в Париже в понедельник, 9 декабря.
Его мнение на этот счет цитирует блогер под ником Necro Mancer в Twitter, публикуя соответствующее видео.
"Установление желто-голубого украинского флага на Донбассе, чтобы не говорилось в любых дипломатических приемных залах заседаний, в коридорах, в кулуарах, невозможно", - заявил он.
#Бородай: Не обращайте внимания на ту лапшу, что #Путин вешает на уши #Меркель и #Макрон'у. Никто жовто-блакытные флаги на Донбасс не пустит https://t.co/K0AyvIO7hb pic.twitter.com/2weCutKaEv— Necro Mancer (@666_mancer) December 15, 2019
Как сообщалось, боевики ДНР выдвинули наглый ультиматум Киеву, который касался "правильного" текста итогового коммюнике саммита.
Подробнее о том, как в оккупации отреагировали на встречу "нормандской четверки", читайте в материале "Апострофа": Боится "нацистов": что оккупанты Донбасса думают о "нормандских" договоренностях Зеленского.