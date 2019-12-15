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Ничего не будет: экс-главарь ДНР устроил истерику из-за "победы" Киева в Париже, видео

воскресенье, 15 декабря 2019, 18:12
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Бывший "премьер-министр" так называемой ДНР Александр Бородай сделал громкое по итогам встречи в "нормандском формате" в Париже в понедельник, 9 декабря.

Его мнение на этот счет цитирует блогер под ником Necro Mancer в Twitter, публикуя соответствующее видео.

"Установление желто-голубого украинского флага на Донбассе, чтобы не говорилось в любых дипломатических приемных залах заседаний, в коридорах, в кулуарах, невозможно", - заявил он.

Как сообщалось, боевики ДНР выдвинули наглый ультиматум Киеву, который касался "правильного" текста итогового коммюнике саммита.

Подробнее о том, как в оккупации отреагировали на встречу "нормандской четверки", читайте в материале "Апострофа": Боится "нацистов": что оккупанты Донбасса думают о "нормандских" договоренностях Зеленского.

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