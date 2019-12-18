Полиция завела дела на участников акции протеста под Радой: фото

Следователи завели дела против трех участников стычки, которая произошла во время массовых протестов против закона про рынок земли у здания Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Трех человек подозревают в нанесении значительных телесных повреждений другим участникам митинга и правоохранителям.

"Сейчас врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос - делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Национальной гвардии - участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю.В.", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате столкновения пострадало 17 правоохранителей и двое митингующих. В полиции заявили, что в рамках открытого дела полицейские изучают видеозаписи для установления всех правонарушителей. Также силовики опубликовали фото стычки с митингующими.

Ранее в сети появилось видео с избитым до потери сознания участником протеста под Радой.

Как сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский, комментируя, стычки у стен парламента, заявил о политизации акции протеста против рынка земли.

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