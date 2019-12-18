САП сообщила о подозрении экс-нардепу по серьезным обвинениям: первые подробности

18 декабря детективы Специализированной антикоррупционной прокуратуры совместно с депутатами НАБУ сообщили о подозрении народному депутату Украины прошлого созыва. Его подозревают в незаконном получении компенсации на расходы за наем номера в гостинице "Киев".

В ходе следствия стало известно, что у народного депутата была квартира в столице, которую он получил в наследство. При этом экс-нардеп решил скрыть этот факт и взял компенсацию за жилье. Всего он получил 361,5 тысячи гривен компенсации.

Бывшего нардепа, имя которого не сообщается, подозревают в преступлении, предусмотренном по ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд в Киеве принял неожиданное решение по мэру Львова Андрею Садовому - он отменил ранее назначенный залог в 1 млн 56 тыс.