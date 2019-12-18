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В Полтавской ОГА начались масштабные обыски: первые подробности и фото

среда, 18 декабря 2019, 16:35
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18 декабря сотрудники СБУ провели ряд обысков в Департаменте строительства, градостроительства и капитального и жилищно-коммунального хозяйства Полтавской ОГА и в Государственном предприятии "Агентство местных дорог".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сообщение Управления СБУ Полтавской области на странице в Facebook.

Проэктные организации, которыми руководят Р.В. Русанов и Ю.С Белодед с 2017 по 2019 годы заключили договоры с «Агентством местных дорог» и Департаментом капстроительства на 50 млн грн. Стоимость выполнения работ необоснованно завысили и, таким образом, нанесли государству ущерб на 20 млн грн. Эти средства должны были пойти на ремонтные и строительные работы в области, а также на изготовление проектно-сметной документации.

Сейчас чиновников подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Если их вину докажут, то чиновникам грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, что 22 февраля 2019 года детективы НАБУ проводили обыски в Полтавской областной государственной администрации. В частности обыски провели по месту жительства и в кабинетах тогдашнего главы администрации Валерия Головка, его первого заместителя Андрея Песоцкого и директора департамента капстроительства Тимофея Голбана.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 4 декабря сотрудники СБУ обыскали офис Виктора Медведчука - главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Владимира Путина.


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