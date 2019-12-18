Затягивают суд и ничего не боятся: всплыли возмутительные детали дела об убийстве Даши Лукьяненко

Суд начал рассматривать дело об убийстве 11-летней Даши Лукьяненко из Ивановки Одесской области, и родственники погибшей обратили внимание на поведение подозреваемого, адвокат которого намеренно затягивает расследование.

Как говорят местные жители, родственники убийцы за все время ни разу не извинились перед семьей девочки.

"За все это время они ни разу не пытались даже извиниться. Да мы и видеть их не хотим. Иногда приходится сталкиваться на улице, они идут и держатся за ручки, улыбаются как ни в чем не бывало. Мы отворачиваемся. Тяжелее всего это переживает жена", – рассказывает отец погибшей девочки Сергей Лукьяненко.

Родные Даши не сомневаются в том, что родители подозреваемого 22-летнего Николая Тарасова тоже виноваты в том, что случилось.

Отец девочки переживает, что по селу уже начали распространять разные слухи об убийстве.

"Люди опасаются у нас лишний раз что-то спрашивать. Из-за этого рождаются разные слухи. Кто-то думал, что Тарасова уже посадили и удивляется, что все еще идет суд. Во время поисков мы уже пострадали от таких слухов. Одна девушка с моей работы рассказывала небылицы, что якобы брат моей жены проигрался в карты. Поэтому мы дочку застраховали и спрятали, чтобы рассчитаться страховкой с его долгами. Три следователя выехали в соседний район, узнали, что брата уже четыре года нет в живых, получили справки. Во время поисков на это ушли сутки", - вспоминает Сергей.

Адвокаты пострадавшей стороны считают, что подозреваемый намерено затягивает рассмотрение дела в суде.

"Я не удивлюсь, если он еще потом начнет сознаваться в каких-то несуществующих преступлениях. Следствие должно будет отвлекаться, возить его на эксперименты. Это не новая позиция", – сказал защитник.

Также адвокат родителей Даши недоволен тем, что Тарасов сидит в одиночной камере ИВС.

"В СИЗО сидят сотни людей с подобными статьями. Почему для него сделали исключение. В ИВС нет режима, он встает, когда хочет. Пусть сидит на общих основаниях", – говорит он.

Напомним, что Николай Тарасов, которого подозревают в жестоком изнасиловании и убийстве 11-летней школьницы Дарьи Лукьяненко, в зале суда заявил, что показания у него "выбивали" пытками местные полицейские.