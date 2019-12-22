Опять пожар и сгоревшие люди: в Одессе произошла страшная трагедия, фото

В воскресенье, 22 декабря, в Одессе произошел новый пожар, помимо смертельного пожара в местном колледже, который произошел 4 декабря, где погибли 12 человек.

О нем сообщил украинский политолог Роман Давиденко в соцсети Twitter.

"Опять Одесса, опять пожар, вновь сгоревшие люди. Одессе с пожарами как наговорено", - написал он.

По его словам, на Трассе Здоровья, у турбазы пограничников "Аркадия", в 09.00 произошел пожар в катакомбах.

Как сообщал "Апостроф", 7 декабря полицейские сообщили, что готовы сообщить подозрение двум людям в связи со смертельным пожаром в колледже Одессы.

Также 16 декабря в Оболонском районе Киева произошел пожар в районе новостроек Минского массива, густой дым был виден из разных частей столицы.