RU  UA  EN

воскресенье, 22 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

22 декабря

09:58
В Украине стартовали местные выборы в десятках ОТГ: что нужно знать
09:40
Говорят, самая стильная первая леди Украины: 5 нашумевших образов Елены Зеленской в 2019 году
08:00
Милые имбирные пряники к Рождеству: простой рецепт и советы приготовления
07:20
Х-фактор 10: как прошел финал шоу и кто выступит в суперфинале

21 декабря

22:55
В России неожиданно похвалили помощника Зеленского за газовый контракт
22:32
Финалистка Х-фактора представила песню для Национального отбора на Евровидение-2020
19:14
И это без переезда: во сколько украинцам обходится офис Зеленского
19:00
Хитрые, талантливые и проворные: 12 знаменитостей, которые родились в год Крысы
17:56
Алина Гросу случайно обнажила грудь прямо во время своего выступления
17:45
О чем Украина договорилась с "Газпромом": опубликован документ
16:47
Дзидзьо показал свое детское фото, на котором его не узнать
16:02
В Украине вынесли приговор "ополченочке" Дрюк, бежавшей от боевиков ДНР
Все новости

Опять пожар и сгоревшие люди: в Одессе произошла страшная трагедия, фото

воскресенье, 22 декабря 2019, 12:32
переглянути новину українською

В воскресенье, 22 декабря, в Одессе произошел новый пожар, помимо смертельного пожара в местном колледже, который произошел 4 декабря, где погибли 12 человек.

О нем сообщил украинский политолог Роман Давиденко в соцсети Twitter.

"Опять Одесса, опять пожар, вновь сгоревшие люди. Одессе с пожарами как наговорено", - написал он.

По его словам, на Трассе Здоровья, у турбазы пограничников "Аркадия", в 09.00 произошел пожар в катакомбах.

Как сообщал "Апостроф", 7 декабря полицейские сообщили, что готовы сообщить подозрение двум людям в связи со смертельным пожаром в колледже Одессы.

Также 16 декабря в Оболонском районе Киева произошел пожар в районе новостроек Минского массива, густой дым был виден из разных частей столицы.

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева проходят соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Здание колледжа превратилось в ад: фото, видео и все детали смертельного пожара в Одессе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: