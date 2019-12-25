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Булка с "сюрпризом": в сети поделились фото жуткой находки в еде в Украине

среда, 25 декабря 2019, 03:10
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В Николаеве одна из местных жительниц сообщила об отвратительной находке в "свежей" выпечке, купленной в пекарне.

Соответствующие фото она разместила в Facebook.

Оксана Шаврова написала, что купила булку в пекарне сети магазинов МИДа. Внешне булка выглядит нормально, однако ее начинка покрыта плесенью. Судя по снимкам, булка была с ветчиной и грибами.

"Как можно кормить плесенью людей? Куплено в 10:13 утра. Пекарня сети магазинов МИДа по пр. Мира, остановка Южная. Возмущению нет предела! Судя по фото - прошло уже 3 срока реализации!", – пишет пользовательница.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фото овсяной каши популярной марки, купленной в Киеве, в которой после приготовления обнаружили червей.

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