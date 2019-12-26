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Надо было вызывать спецназ: появилось видео с пьяным "героем", протаранившим "копов" во Львове

четверг, 26 декабря 2019, 17:18
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В сети показали видео с львовским "героем парковки" - 33-летним Владимиром Мукой, который при попытке побега разбил служебную машину правоохранителей и сбил полицейского.

Кадры опубликовали в сообществе "ЗупиниЛося" в Facebook.

На них мужчина сначала поет в караоке в ночном клубе, а потом паркует свой автомобиль так, что он мешает другим водителям и пешеходом. С патрульными, которые подошли узнать, в чем дело, общается грубо и по-хамски. Называет правоохранителей рагулями, угрожает понизить в звании и уволить. Несмотря на то, что рядом стоит человек с маленьким ребенком, водитель нецензурно ругается.

В ноябре 2019 Владимир Мука в состоянии наркотического опьянения убегал от полиции улицам Львова. 24 декабря суд лишил его права управлять авто на год. 25 декабря устроил ДТП и получил очередной штраф. Потом поехал развлекаться в ночной клуб, возле которого и произошла его стычка с правоохранителями.

Кроме этого, мужчина уже имеет 6 приводов в полицию за мелкое хулиганство и домашнее насилие. Также Владимир Мука лишен родительских прав.

Как сообщал "Апостроф" ранее, на улице Львовской в столице водитель автомобиля Honda, припарковавшись на тротуаре, полностью заблокировал возможность для движения пешеходов.

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