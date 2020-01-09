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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: сеть взволновала странная деталь на фото с места ЧП

четверг, 09 января 2020, 09:38
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В сети заметили странное на фото с места авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране.

На снимок обратил внимание основатель интернет-издания Bellingcat, британский журналист-расследователь Элиот Хиггинс.

Bellingcat проверяет версию об атаке украинского Боинга в Тегеране из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" после того, как в сети появилось фото головки ракеты, которую нашли якобы на месте крушения.

Снимок, якобы сделанный на месте крушения лайнера Boeing 737-800 МАУ, опубликовал в Twitter пользователь под именем Ashkan Monfared.

"Этот фрагмент обнаружен на месте крушения украинского пассажирского самолета, упавшего перед домом местного жителя. Разве самолет так выглядит? Разве это не ракета?" - задался вопросом мужчина.

По словам Хиггинса, происхождение фотографии еще предстоит проверить. В то же время журналист отметил, что прояснить первоисточник кадра на основе данных геолокации будет затруднительно. Тем не менее Хиггинс пообещал, что Bellingcat проверит версию о возможной атаке на самолет из ЗРК "Тор".

"Мы рассмотрим последнее известное местонахождение самолета (в воздушном пространстве) и расстояние до него от иранских военных баз, и посмотрим, находился ли он в радиусе действия систем "Тор". Это не зависит от проверки подлинности изображения", - написал Хиггинс.

В заключение он закрепил твит, в котором подчеркнул, что пока местонахождение запечатленного на фотографии обломка не будет установлено, к этой информации следует относиться с осторожностью.

Отметим, что предварительный отчет иранских экспертов о крушении украинского Boeing свидетельствует, что пожар на борту начался еще до падения самолета, а при столкновении с землей произошел взрыв. От пилотов какой-либо информации о внештатной ситуации не поступало.

При этом Reuters со ссылкой на пять источников в спецслужбах США, Канады и неназванной европейской страны сообщает, что предположительной причиной крушения лайнера стала техническая неисправность, а не попадание ракеты.

Фото: Ashkan Monfared

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты заявили, что у следствия существует четыре версии авиакатастрофы украинского самолета МАУ, который разбился в Иране, среди которых, в частности, названы техническая неисправность и теракт.

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