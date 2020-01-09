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Под Кропивницким неизвестный расстрелял семью: детали трагедии и фото

четверг, 09 января 2020, 13:32
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В городе Светловодск Кировоградской области неизвестные совершили убийство двух человек – женщины и мужчины.

Об этом сообщается в Facebook Общественного движения Статья пять.

Так, около 19:00 8 января были убиты женщина 1979 года рождения и ее сожитель 1984 года рождения. Полицейские, которые прибыли на место, выявили, что сначала злоумышленники убили мужчину, а потом на звук выстрела выбежала женщина, после чего тоже была убита.

Убийцы скрылись с места происшествия.

Оперативникам удалось выяснить, что убитый мужчина ранее имел судимость. Он работал на заводе, а его сожительница - в школе на кухне. Также известно, что у погибшей женщины остался 19-летний сын.

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Для расследования обстоятельств дела на место прибыли представители районной прокуратуры. Правоохранители просят звонить в полицию всех, кто может что-то знать об обстоятельствах дела.

Как сообщал "Апостроф", ранее в городе Омск в России девятиклассница убила свою 43-летнюю мать, когда та застала ее в постели с любовником.

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