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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: жена пилота рассказала о мистических знаках перед трагедией

пятница, 10 января 2020, 19:47
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Перед крушением самолета авиакомпании МАУ в Иране было много негативных примет и знаков для членов экипажа воздушного судна.

Об этом сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на слова вдовы погибшего командира экипажа самолета МАУ Екатерины Гапоненко.

По ее словам, экипаж судна сфотографировался в Иране перед рейсом, чего делать не стоит по примете. Можно делать снимки лишь по прилету.

"Нельзя перед рейсом делать совместные фото. После рейса – пожалуйста. А они в Иране перед вылетом сделали совместное фото. Я вчера на брифинге задавала этот вопрос: как мой супруг согласился на такую фотографию?! И кто автор этого фото? И с какой целью было сделано это фото?" - рассказала жена погибшего.

Также младшей дочери пилота снились сны, что папу убили. А дома у семьи остановились часы.

"Еще ему подарили наручные часы на 50-летие. Совсем недавно, 20 декабря, он отметил юбилей 50 лет – часы же не дарят" - поделилась вдова.

Напомним, трагедия произошла 8 января в городе Тегеран. На борту самолета были 167 пассажиров и члены экипажа, все погибли на месте. Эксперт называл несколько причин авиакатастрофы.

Отметим, что 9 января американские спецслужбы заявили, что самолет компании МАУ мог быть сбит в результате ошибочного авиационного удара иранской ракетой.

Как сообщал "Апостроф", в Европейской комиссии считают, что версия крушения украинского самолета МАУ в Иране в результате попадания ракеты иранских средств ПВО не является убедительной.

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