В популярном московском парке загорелся аттракцион: видео ЧП

В пятницу, 10 января, в Москве (Россия) в Парке Горького произошел пожар.

Об этом сообщают в Telegram-канале Mash.

В месте для отдыха многих горожан и туристов загорелись подсобка и аттракцион. На вызов выехали спасатели, чтобы потушить огонь.

По предварительным данным, пострадавших вследствие происшествия нет. Также известно, что пожар уже удалось локализовать. А в сети опубликовали видео ЧП.

Как сообщал "Апостроф", 24 сентября в одесском парке Аркадия с аттракциона упала кабина, пострадавших вследствие происшествия не оказалось. Местные журналисты попытались связаться с собственниками парка аттракционов, однако указанные контакты фирмы оказались недействительными.

Напомним, ранее в Узбекистане во время движения сломался пополам один из аттракционов, на котором катались люди.