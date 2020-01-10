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В популярном московском парке загорелся аттракцион: видео ЧП

пятница, 10 января 2020, 17:07
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В пятницу, 10 января, в Москве (Россия) в Парке Горького произошел пожар.

Об этом сообщают в Telegram-канале Mash.

В месте для отдыха многих горожан и туристов загорелись подсобка и аттракцион. На вызов выехали спасатели, чтобы потушить огонь.

По предварительным данным, пострадавших вследствие происшествия нет. Также известно, что пожар уже удалось локализовать. А в сети опубликовали видео ЧП.

Как сообщал "Апостроф", 24 сентября в одесском парке Аркадия с аттракциона упала кабина, пострадавших вследствие происшествия не оказалось. Местные журналисты попытались связаться с собственниками парка аттракционов, однако указанные контакты фирмы оказались недействительными.

Напомним, ранее в Узбекистане во время движения сломался пополам один из аттракционов, на котором катались люди.

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