RU  UA  EN

понедельник, 13 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 января

13:30
Теперь каждый сам по себе: огорченный принц Уильям ответил на решение брата сложить полномочия
13:26
По трем статьям: в СБУ сделали важное заявление по расследованию авиакатастрофы в Иране
12:57
Саудовскую Аравию внезапно засыпало снегом: яркие фото и видео
12:48
Американские кинокритики назвали лучшие фильмы года: все победители премии Critics' Choice Awards
12:47
В Нацполиции сделали громкие заявления по расследованию убийства Окуевой: видео
12:45
СМИ сообщили о попытках рейдеров Микитася вернуть контроль над "Киевметростроем"
12:28
Под Киевом в жутком ДТП погибла молодая девушка: фото
12:19
В Киеве посреди января распускаются подснежники: фото
11:50
Убийство и бунт против полиции в Каховке: стало известно о жестком наказании "копов"
11:43
Ренату Литвинову сбил автомобиль: актриса рассказала о своем состоянии
11:16
На Донбассе ликвидировали опасного боевика ДНР с позывным "Мотя": фото
11:14
Инстаграм по расписанию: певица MARUV поделилась фото после ограбления в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

По трем статьям: в СБУ сделали важное заявление по расследованию авиакатастрофы в Иране

понедельник, 13 января 2020, 13:26
переглянути новину українською

Служба безопасности Украины (СБУ) по поручению Офиса прокурора Украины начала досудебное расследование крушения лайнера Boeing 737 МАУ сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом 13 января заявили в СБУ.

"СБУ по поручению Офиса генпрокурора начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Боинга по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В данный момент следствие собирает информацию по смертельной катастрофе.

Читайте также материал "Апострофа" о крушении самолета МАУ в Иране: Дурость или сбой системы: две версии гибели украинского самолета.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: фото и истории пассажиров

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: