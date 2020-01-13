По трем статьям: в СБУ сделали важное заявление по расследованию авиакатастрофы в Иране

Служба безопасности Украины (СБУ) по поручению Офиса прокурора Украины начала досудебное расследование крушения лайнера Boeing 737 МАУ сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом 13 января заявили в СБУ.

"СБУ по поручению Офиса генпрокурора начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Боинга по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В данный момент следствие собирает информацию по смертельной катастрофе.

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