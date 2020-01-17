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Расстрел киллером бизнесмена в Харькове: все подробности о погибшем

пятница, 17 января 2020, 09:28
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Мужчина, которого расстрелял киллер из пистолета с глушителем в четверг, 16 января в Харькове, оказался неким Виталием Шульгой, директором похоронного бюро 3-го городского кладбища.

Об этом пишет KHARKIV Today.

"Он всегда был открытым и дружелюбным человеком. Всегда выручал и никого не оставлял в беде. В голове не укладывается, кому нужно было его убивать. Он был неконфликтным и никогда не связывался с криминалом", - рассказала подруга семьи погибшего.

Сейчас на месте происшествия работает руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

Отметим, что 26 февраля 2016 года в Харькове убили бизнесмена Юрия Димента, близкого друга мэра города Геннадия Кернеса. Его застрелили возле могилы его матери на еврейском участке городского кладбища №3. На месте убийства обнаружили автомат и два десятка гильз. Преступление остается нераскрытым.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился фоторобот преступника, который застрелил бизнесмена в Харькове.

Также ранее стало известно, что у застреленного бизнесмена в Харькове остались супруга и двое детей, ему было 48 лет.

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