В Днепре жестко проучили мужчину, устроившего "охоту" на девушку посреди ночи, видео

В Днепре компания парней жестко проучила мужчину, который, скрывая свое лицо, посреди ночи начал преследовать девушку на улице.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 18+".

"Дело было ближе к полуночи. По улице Кедрина особь мужского пола, со скрытым под шарфом лицом так, что едва были видны глаза, преследовала девушку. Она испугалась и попросила помощи у мимо проходящих парней, чтобы ее провели домой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что парни заступились за нее и провели с обидчиком "воспитательную беседу".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве задержали маньяка 1975 года рождения, которого подозревают в серии нападений на мужчин на Троещине. Поиск злоумышленника вел весь личный состав столичной полиции.