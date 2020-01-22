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В Днепре жестко проучили мужчину, устроившего "охоту" на девушку посреди ночи, видео

среда, 22 января 2020, 06:47
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В Днепре компания парней жестко проучила мужчину, который, скрывая свое лицо, посреди ночи начал преследовать девушку на улице.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 18+".

"Дело было ближе к полуночи. По улице Кедрина особь мужского пола, со скрытым под шарфом лицом так, что едва были видны глаза, преследовала девушку. Она испугалась и попросила помощи у мимо проходящих парней, чтобы ее провели домой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что парни заступились за нее и провели с обидчиком "воспитательную беседу".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве задержали маньяка 1975 года рождения, которого подозревают в серии нападений на мужчин на Троещине. Поиск злоумышленника вел весь личный состав столичной полиции.

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