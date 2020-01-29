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На популярном рынке в Украине пошли на радикальные меры из-за коронавируса из Китая

среда, 29 января 2020, 16:12
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Из-за возможного распространения смертельного коронавируса известный рынок "7-й километр" в Одессе взяли под особый контроль. Это связано с тем, что здесь работают много граждан Китая.

Как пишут местные издания, решение принималось во время внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при участии заместителя главы Одесской ОГА Дениса Ванаша.

Так, городские и областные специалисты разработали комплексный план превентивных мер, которые касаются всех международных пунктов пропуска и мест массового скопления людей, в том числе рынка "7-й километр".

Администрации рынка рекомендовали оперативно разработать план профилактических мероприятий с целью заблаговременного выявления возможных инфицированных или людей с подозрением на инфицирование.

Так, власти города призвали руководство рынка предусмотреть выделение отдельного помещения, в которое можно будет помещать больных до транспортировки в медицинское учреждение.

Напомним, что в Китае продолжает происходить настоящий хаос на улицах крупных городов, вызванный распространением смертельного коронавируса.

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