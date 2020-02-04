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В Одессе водители троллейбусов устроили дикую драку из-за замечания, видео

вторник, 04 февраля 2020, 08:34
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В Одессе водители троллейбусов устроили дикую драку на глазах пассажиров из-за замечания.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 18+", публикуя видео инцидента.

"Одному из водителей не понравилось, что другой остановился вплотную к его машине. Их временно отстранили от работы и подвергли дисциплинарному наказанию", - сказано в сообщении.

Судя по кадрам, потасовка началась в салоне, но разборки водители продолжили и на улице.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве на Окружной дороге водитель маршрутки, который торопился собрать побольше пассажиров, подрезал легковушку и спровоцировал ДТП. Он просил не вызывать копов, но все же правоохранители прибыли на место аварии.

Также в Киеве посреди белого дня водители автомобилей устроили драку прямо на дороге.

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