Появилась забавная фотожаба на коронавирус и День всех влюбленных

В сети продолжают активно обсуждать распространение смертельного коронавируса по миру. На эту тему в Украине создали оригинальную фотожабу.

Картинку на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал журналист Влад Антонов.

На этот раз фотожаба посвящена не только смертельному вирусу, но и приближающемуся дню всех влюбленных. На фотографии запечатлена парочка влюбленных, которая пытается поцеловаться через маску.

Как информировал "Апостроф" ранее, украинка, которая прилетела в Китай и осталась там на карантине, потому что не смогла выехать из-за эпидемии коронавируса, рассказала о том, как живет сейчас охваченная недугом страна.

Как сообщалось ранее, ученые смоделировали дальнейшее распространение коронавируса по разным государствам. Отчет принадлежит группе исследователей из Университета Гумбольдта в Берлине и Института Роберта Коха, которая опирается на данные авиаперевозки.