Скандал со смертью мужчины в очереди больницы Киева получил неожиданное продолжение

Появились новые подробности смерти мужчины в очереди центральной поликлиники Голосеевского района Киева.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель", свидетели говорят, что медики не смогли оказать помощь мужчине, а скорая ехала очень долго.

При этом представители Департамента здравоохранения КГГА заявили изданию, что мужчине сразу оказали помощь.

"На весь этаж, где сидят кардиологи, не нашлось ни одного врача, который мог бы оказать первую помощь. Не нашлось и во всем 11-этажном здании. За врачами первой помощи в аптеки бежали люди из очереди. Скорую ждали 30 минут... Врачи поликлиники не могли ничего сделать. Как они говорили, просто было нечем. Мужчину не спасли. Скорая лишь констатировала смерть", – написала в социальной сети очевидец Елена Кагал.

В свою очередь медики говорят, что необходимая медицинская помощь была оказана вовремя.

"Скорая приехала в поликлинику Голосеевского района ровно через 10 минут. Вызов был зафиксирован в 8:47, а в 8:57 врачи скорой начали реанимационные мероприятия. Так, была проведена дефибрилляция сердца – несколько разрядов. Но, к сожалению, сердце запустить не удалось", – говорят представители Департамента.

По словам представителей ведомства, врачи поликлиники еще до приезда скорой начали реанимационные мероприятия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве в детской поликлинике в Подольском районе произошло ужасное чрезвычайное происшествие: там демонтированные двери придавили малолетнего ребенка.