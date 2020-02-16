На Донбассе самоликвидировался опасный боевик ДНР с позывным "Хирург"

На Донбассе самоликвидировался боевик ДНР Олег Писарев с позывным "Хирург".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"200-я бригада. 13.02.20 Писарев "Хирург" Олег сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Самоликвидировался", - сказано в сообщении.

По данным "Миротворца", боевик родился в 1967 году в Донецкой области. В боестолкновении с ВСУ летом 2014 года получил ранение.

Как сообщал "Апостроф", ранее на востоке Украины ликвидировали российского боевика Алексея Люликова. Он был убит во время артобстрела в районе населенного пункта Золотое-5 Луганской области.

Также медик из Енакиево Донецкой области Александр Чернов, которого в России называют "Доктор Смерть", раскрыл данные о крупных потерях боевиков за 8 февраля.