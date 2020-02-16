RU  UA  EN

воскресенье, 16 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

16 февраля

08:26
Что такое японская диета, и как сбросить до 8 кг за две недели Lime
05:29
На логику бюджета нет: новая дорога в России вызвала гнев у местных жителей

15 февраля

23:48
Смертельная казнь: в Китае придумали чудовищное наказание для скрывших заражение коронавирусом
22:45
Нацотбор на Евровидение-2020: названы все финалисты Lime
22:09
Полная изоляция: в Житомире примут радикальные меры по строителям местной трассы из Китая
18:50
Нацотбор на Евровидение 2020: все подробности второго полуфинала Lime
18:19
Герой реалити "Холостяк" признался, есть ли интим на проекте Lime
18:09
Второй полуфинал отбора на Евровидение-2020: где смотреть онлайн Lime
17:08
Узнала только в аэропорту: Дмитрий Комаров устроил жене романтический сюрприз Lime
16:04
Робби Уильямс стал папой в четвертый раз - малыша родила суррогатная мать Lime
15:29
Девушка в России чудом выжила после смертельного прыжка: опубликовано видео
14:08
Замкнулась в себе, не хотела петь: сестра Софии Ротару рассказала, как певица пережила смерть мужа Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Донбассе самоликвидировался опасный боевик ДНР с позывным "Хирург"

воскресенье, 16 февраля 2020, 07:52
переглянути новину українською

На Донбассе самоликвидировался боевик ДНР Олег Писарев с позывным "Хирург".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"200-я бригада. 13.02.20 Писарев "Хирург" Олег сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Самоликвидировался", - сказано в сообщении.

По данным "Миротворца", боевик родился в 1967 году в Донецкой области. В боестолкновении с ВСУ летом 2014 года получил ранение.

Как сообщал "Апостроф", ранее на востоке Украины ликвидировали российского боевика Алексея Люликова. Он был убит во время артобстрела в районе населенного пункта Золотое-5 Луганской области.

Также медик из Енакиево Донецкой области Александр Чернов, которого в России называют "Доктор Смерть", раскрыл данные о крупных потерях боевиков за 8 февраля.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: