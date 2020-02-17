Прятался пять лет: экс-боевик пришел в полицию с повинной

Спустя пять лет боевик незаконных вооруженных формирований пришел и сдался в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В правоохранительные органы явился с повинной 27-летний безработный житель города Селидово. В 2014 году он с оружием дежурил на блокпосту вблизи города Ясиноватая. Мужчина был в рядах сепаратистов на Донбассе, пять лет назад он прибыл в Донецк и вступил в незаконное вооруженное формирование (НЗФ) под названием "Донецкое народное ополчение".

По его рассказу, боевику пообещали высокую зарплату, выдали оружие и назначили дежурным. Там он вместе с другими боевиками проверял автотранспорт и документы лиц, пересекавших блокпост.

Также мужчина поведал полицейским, что через несколько дней он понял, что имеет дело с бандитами, которые плохо относятся как друг к другу, так и к гражданскому населению. Не получив обещанных денег, он сдал оружие, покинул блокпост и вернулся в Селидово.

"В течение пяти лет бывший боевик вел скрытый образ жизни, пытаясь избежать наказания за службу в НЗФ. Узнав, что закон дает таким, как он, возможность освободиться от уголовной ответственности, мужчина обратился в местное отделение полиции с повинной", - говорится в ведомстве.

В правоохранительных органах подчеркнули, что согласно закону, участник НЗФ, который добровольно сдался в полицию, имеет шанс на освобождение от ответственности.

Сейчас с экс-боевиком работают следователи Селидовского отделение полиции.

Как сообщал "Апостроф", полиция задержала боевика так называемой ДНР, который стрелял в правоохранителей в Киеве.