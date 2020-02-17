В полиции рассказали о наказании для копа, который убил человека под Киевом

В понедельник, 17 февраля, правоохранителя, который в Киевской области сбил двоих пешеходов, уволили с Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Копа поместили в изолятор временного содержания. Меру пресечения для него на время досудебного расследования, которое проводит Государственное бюро расследований, выберет суд.

Уволить полицейского отдал приказ начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. Такое решение было принято вследствие совершения ДТП с тяжелыми последствиями, управление авто в состоянии алкогольного опьянения и непредоставление первой медицинской помощи потерпевшему.

Напомним, в городе Бровары работник полиции, находясь вне службы, за рулем автомобиля Nissan сбил двух человек. В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе пьяный полицейский сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов.