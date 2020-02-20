Депутаты Новых Санжаров срочно обратились к Зеленскому и Минздраву: что происходит

Депутаты Новосанжарского поселкового совета выступили с официальным обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру здравоохранения Украины Зоряне Скалецкой, министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и нардепу Константину Касаю. Оно связано с эвакуацией украинских граждан из Китая.

В своем обращении они заявили, что больница Нацвагрдии, в которую доставят эвакуированных из Китая украинцев, "не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом".

"В Новых Санжарах больница не обеспечена необходимым устройствами и препаратами... Мы, депутаты поселкового совета не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения поселка и требуем от высших должностных лиц государства принять безотлагательные меры по недопустимости размещения на территории Новосанжарского поселкового совета эвакуированных из Китая", - говорится в сообщении.

Депутаты подчеркнули, что они выступают категорически против размещения эвакуированных украинцев из Китая. Они подчеркнули, что в этом разделяют мнение общества поселка.

Напомним, что в интернете посмеялись с народного бунта в Украине - люди протестовали против прилета украинцев из китайского Уханя.