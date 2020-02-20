Люди в панике, блокируют проезд: свежие данные о ситуации в Новых Санжарах

Нацгвардия прорвала границу протестующих в Новых Санжарах Полтавской области для того, чтобы завезти в санаторий определенное оборудование.

Об этом "Апострофу" рассказала медиаексперт, тренер по безопасности для журналистов Ирина Земляная.

"Машины оттеснили БТР-ами, соответственно транспортные средства несколько повреждены. Но люди продолжают блокировать проезд со всех сторон - не только со стороны Полтавы, но и со стороны Днепропетровской области. Прибывшие из Китая до сих пор находятся в заблокированном автобусе", - сказала она.

По ее словам, также сюда прибыл глава МИД Арсен Аваков, который лично пытается успокоить толпу.

"Проблема заключается в том, что с людям не объясняют, как вести себя, когда прибудут украинцы с Уханя. Нужно носить защитные маски, использовать какие-то антисептики - и это самая большая проблема", - добавила она.

Напомним, что в Новых Санжарах Полтавской области обострилась ситуация в связи с ожидаемым прибытием туда эвакуированных из Китая украинцев.